39 opvarenden migrantenboot vermist voor kust Florida

De Amerikaanse kustwacht zoekt voor de kust van Florida naar de opvarenden van een migrantenboot die daar is omgeslagen. Volgens een overlevende, die van het deel van de omgeslagen boot dat boven het water uitstak werd gered, moeten er nog 39 mensen in het water liggen.

De man zei dat de boot zaterdagavond was vertrokken van de Bimini-eilandengroep, die behoort bij de Bahama's. Die archipel ligt zo'n 80 kilometer ten oosten van Miami. In slecht weer sloeg de boot om, toen het vaartuig nog 72 kilometer van het vasteland verwijderd was. Er waren geen zwemvesten aan boord.