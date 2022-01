Nederland tegenover Rusland op eerste zitting MH17 bij Europees hof

7,5 jaar na de ramp met vlucht MH17 staan vanochtend Nederland en Rusland voor het eerst in tegenover elkaar in een rechtszaal. Nederland verwijt Rusland dat het met zijn aandeel in het neerhalen van het vliegtuig het Europees mensenrechtenverdrag heeft geschonden. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders. De rechtszaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg staat los van de strafzaak in Nederland. Daar staan vier mannen terecht voor het afvuren van de Bukraket. De zaak bij het Europees hof is vooralsnog de enige zaak waar Rusland door Nederland wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. Als lidstaat van de Raad van Europa erkent Rusland dit hof in Straatsburg en zijn uitspraken. "Rusland ziet de strafzaak in Nederland als een politiek spel tegen Moskou, en erkent die niet", zegt Hans de Borst, die zijn dochter Elsemiek verloor bij de ramp. Hij is naar Straatsburg afgereisd om de zitting bij te wonen. "Daarom is dit een heel belangrijk moment. Want hier wordt Rusland aangesproken. Rusland regelde de Buk, Rusland regelde de bemanning. We proberen nog steeds op meerdere manieren de waarheid en gerechtigheid te krijgen." De meeste zaken bij het Europees hof worden door burgers aangespannen tegen hun overheid. Dat de ene lidstaat de andere aanklaagt is uitzonderlijk. Nederland heeft pas drie keer eerder een ander land voor het hof gedaagd.

Hof staat los van EU, Rusland is aangesloten Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, opgericht in 1959, is een onderdeel van de Raad van Europa. Daarbij zijn 47 landen aangesloten, waaronder Rusland. Het staat los van de Europese Unie. Bij het hof kunnen onder meer burgers terecht voor schendingen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Het hof deed pas zestien keer uitspraak in een zaak tussen twee staten. Er lopen nog elf zaken tussen staten, waaronder zes tegen Rusland.

Vandaag horen de zeventien rechters van de grand chamber de argumenten van beide partijen, en kunnen ze vragen stellen. De belangrijkste vraag die het hof moet beantwoorden is of Rusland zeggenschap had in het gebied in Oost-Oekraïne waar de Bukraket werd afgevuurd waarmee de MH17 is neergehaald. Rusland ontkent betrokkenheid en zal betogen dat het niet ter verantwoording kan worden geroepen omdat het geen Russisch grondgebied is. Nederland moet aantonen dat de Russen de controle over het gebied hadden. Eerst nabestaanden, toen de staat De zaak in Straatsburg werd aanvankelijk aangespannen door nabestaanden van de inzittenden van MH17. De Nederlandse Staat sloot zich daarbij aan en diende ook een klacht namens de staat in. Namens de nabestaanden zal Piet Ploeg van de Stichting Vliegramp MH17 vanochtend het hof toespreken. "Het kan niet zijn dat Rusland ermee weg komt, terwijl het een belangrijke rol speelde", zegt Ploeg. "Het is heel belangrijk dat onafhankelijke rechters zich hierover uitspreken. Ook voor de toekomst, dat zo'n ramp niet opnieuw kan gebeuren."

Gezamenlijk met zaak Oekraïne Ook Oekraïne spande twee zaken aan tegen Rusland, vanwege onder meer de inmenging van Rusland in het oosten van het land in 2014. Het Europees hof besloot de zaken van Nederland en Oekraïne gezamenlijk te behandelen. De zitting van vandaag komt op een gevoelig moment, nu de spanningen tussen Rusland en de NAVO over Oekraïne hoog oplopen.