Onderzoekers Hongkong: voor het eerst herbesmetting met corona vastgesteld

In april had de man uit Hongkong, die werkzaam is in de IT-sector, weinig ziekteverschijnselen, in augustus helemaal geen. De onderzoekers denken dat herinfecties milder zouden kunnen verlopen dan eerste infecties, zoals bij deze patiënt het geval is. Eerder is iets soortgelijks geconstateerd bij onderzoek bij resusapen.

Het virusmateriaal van april bleek iets te verschillen van dat van augustus. Dat betekent een onomstotelijk bewijs dat de man twee keer besmet is geraakt door een net iets andere virusstam. Het gerenommeerde tijdschrift Clinical Infectious Diseases heeft het artikel van de onderzoekers over hun bevindingen inmiddels geaccepteerd.

Een 33-jarige man in Hongkong heeft voor de tweede keer een besmetting opgelopen met SARS-CoV-2. Onderzoekers van de Universiteit van Hongkong hebben dat met zekerheid vastgesteld. Ze hebben virusmateriaal van de eerste keer dat de man besmet raakte in april genetisch onderzocht en deden dat opnieuw toen de man deze maand een tweede keer positief testte op het coronavirus.

Twijfel

Mensen die hersteld zijn van covid-19 bleven de afgelopen periode soms wekenlang positief testen op SARS-CoV-2. Tot nu toe bestond er twijfel over of daarbij sporen van het virus werden aangetoond die nog in het lichaam zaten of dat het om nieuwe infecties ging. Bij de man in Hongkong is dus voor het eerst met zekerheid zo'n herinfectie vastgesteld.

In een reactie op het nieuws onderstreept de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève het belang van goede documentatie van ziektegevallen, zoals bij de man uit Hongkong. Wel waarschuwt de organisatie bij monde van Maria van Kerkhove, het hoofd van de corona-werkgroep van de WHO, voor "te snelle conclusies".

Van Kerkhove zegt dat de meeste van de nu 24 miljoen covid-19-patiënten - ook die met milde verschijnselen - wel degelijk immuniteit opbouwen. Maar het is volgens haar niet duidelijk hoelang die immuunrespons standhoudt en hoe sterk die is.

Genetisch profileren

In het persbericht over hun onderzoek wijzen de wetenschappers uit Hongkong erop dat er bewijzen zijn dat antistoffen in het bloed van ex-patiënten na enkele maanden verdwijnen. Bovendien, zeggen ze, kan bij herstellende patiënten wel drie maanden lang genetisch materiaal van het virus opduiken en weer verdwijnen in de druppels die bij het ademen, spreken en hoesten ontstaan.

Niemand weet of het in deze gevallen gaat om mensen die langdurig virus uitscheiden of om mensen die een nieuwe infectie hebben opgelopen door een andere virusstam. Die onduidelijkheid kan alleen opgeheven worden door op verschillende momenten een genetisch profiel op te stellen van het virus.

Vaccineren

Volgens de onderzoekers hebben hun bevindingen ook consequenties voor het vaccinatiebeleid als er in de toekomst een vaccin tegen SARS-CoV-2 is.

"Ook voor mensen met een bekende geschiedenis van covid-19 moet vaccinatie overwogen worden", schrijven de onderzoekers in hun artikel. "Patiënten met een eerdere covid-19-infectie zouden ook moeten voldoen aan epidemiologische controlemaatregelen zoals algemeen gebruik van mondmaskers en social distancing."