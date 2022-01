Disney spreekt mensen met dwerggroei na kritiek op remake Sneeuwwitje

Disney gaat in gesprek met mensen met dwerggroei, naar aanleiding van kritiek op de remake van de tekenfilm Sneeuwwitje en de zeven dwergen uit 1937, zegt een woordvoerder van Disney tegen entertainmentblad The Hollywood Reporter.

Acteur Peter Dinklage (52), onder meer bekend van HBO-serie Game of Thrones, uitte in een podcast zijn ongenoegen over de film, een nieuwe versie van de tekenfilmklassieker met echte acteurs die nog moet uitkomen.

"Ik was een beetje verrast toen ze vol trots een latina-actrice als Sneeuwwitje aankondigden, maar ze vertellen nog steeds het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen", zei Dinklage. "Dat slaat nergens op. Aan de ene kant ben je progressief, maar je vertelt nog steeds dat achterlijk ouderwetse verhaal over zeven dwergen in een grot?" Actrice Rachel Zegler, Amerikaanse met Colombiaanse roots, gaat de hoofdrol spelen.

Disney heeft naar aanleiding van de woorden van Dinklage een verklaring naar buiten gebracht. "Om het versterken van stereotypen uit de originele tekenfilm tegen te gaan, zullen de zeven karakters een andere invulling krijgen en hebben we leden van de dwerggroei-gemeenschap geraadpleegd", zegt een woordvoerder.