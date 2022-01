Manchester United-aanvaller Martial op huurbasis naar Sevilla

Anthony Martial speelt de komende maanden bij Sevilla. De aanvaller van Manchester United vertrekt op huurbasis naar Spanje.

De 26-jarige Fransman werd in 2015 door de toen net aangestelde trainer Louis van Gaal naar Manchester gehaald. De club nam hem destijds voor ongeveer vijftig miljoen euro over van AS Monaco.

Martial speelde 269 wedstrijden voor United, waarin hij 79 keer scoorde. Hij won de FA Cup, de League Cup en viel in tijdens de gewonnen Europa League-finale tegen Ajax. Voor het Franse elftal kwam hij dertig keer in actie.

Tussen bank en basis

Hoewel Martial op momenten wel degelijk belangrijk was bij Manchester United, zat hij vaker dan hem lief was op de bank.

Onder de huidige interim-trainer Ralph Rangnick moest hij jonge talenten als Mason Greenwood, Marcus Rashford en Anthony Elanga voor zich dulden in de pikorde. Daarnaast had hij concurrentie van spitsen Cristiano Ronaldo en Edinson Cavani.