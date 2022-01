Ook 4600 'hulpvragers' van Nederlandse Rode Kruis getroffen door cyberaanval

Ook het Nederlandse Rode Kruis is getroffen door de omvangrijke cyberaanval op het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC). Volgens de landelijke tak van de hulporganisatie stonden op de getroffen systemen gegevens van zeker 4600 mensen die bij het Nederlandse Rode Kruis om hulp vroegen.

De ICRC meldde de cyberaanval een week geleden. De aanval was gericht op servers waar data en vertrouwelijke informatie op staan. Mogelijk zijn de gegevens van 515.000 kwetsbare mensen buitgemaakt.

Het gaat bijvoorbeeld om vluchtelingen en om mensen die op zoek zijn naar familieleden die door een ramp, conflictsituatie of detentie uit het oog zijn verloren. De gegevens zijn afkomstig van minstens 60 Rode Kruis-verenigingen wereldwijd.

Nu blijkt dat onder die data ook de gegevens vallen van 4600 mensen die het Nederlandse Rode Kruis om hulp vroegen, zogenoemde hulpvragers. Volgens de hulporganisatie gaat het in ieder geval om namen, geboortedata, land van herkomst en namen van ouders.

Het Rode Kruis zegt de getroffenen zo snel mogelijk te informeren. Ook is een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Van vrijwilligers of donateurs is geen informatie buitgemaakt.

Onduidelijk is nog wie er achter de cyberaanval zit en wat het eventuele motief is. Volgens het ICRC zijn er geen aanwijzingen dat de informatie op de servers verder is gelekt of gedeeld.