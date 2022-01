Feyenoord huurt oud-PSV'er Hendrix voor anderhalf seizoen

In Rotterdam gaat Hendrix trainer Arne Slot van extra mogelijkheden voorzien op het middenveld. Bij eventuele blessures, schorsingen of coronabesmettingen is de spoeling daar dun en Slot had al aangegeven de komst van een controlerende middenvelder toe te juichen.

"Het is niet zeker dat we in de tweede seizoenshelft weer bijna geen blessures zullen hebben en vaak zijn er in de tweede seizoenshelft ook schorsingen. En je hebt met corona te maken. Dus het is handig dat je ook in de breedte een aantal spelers hebt", vertelde Slot anderhalve week geleden.

"Juist in de breedte hebben we een aantal spelers laten gaan en dus kijken we wel naar meerdere versterkingen."

Veerman en Bazoer niet, Hendrix wel

Eerder probeerde Feyenoord Joey Veerman los te weken bij sc Heerenveen, maar die koos uiteindelijk voor PSV. Ook richtte de nummer drie van de eredivisie de pijlen op Riechedly Bazoer, maar die lijkt het seizoen af te maken bij Vitesse.