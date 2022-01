ADO Den Haag boekt zege op Excelsior en nadert felbegeerde tweede plaats

ADO Den Haag heeft goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. Het inhaalduel met Excelsior was een directe strijd om de derde plek en ADO won met 2-3.

De voortekenen voor het duel met Excelsior waren niet al te gunstig voor de Hagenezen. Na de 5-0 nederlaag van vrijdag tegen Roda JC volgde het vertrek van Vicente Besuijen.

De aanvaller - die ADO het liefst had gehouden - was dit seizoen al goed voor zes doelpunten en tien assists. Hij is verkocht aan het Schotse Aberdeen.

Debutant op doel

In die lijn paste ook het vroege uitvallen van doelman Luuk Koopmans. Na een ongelukkige val moest hij worden vervangen door debutant Hugo Wentges. En dat terwijl het ADO al niet echt meezit met de keepers: Youri Schoonderwaldt is geblesseerd en Kilian Nikiema is met Burkina Faso op de Afrika Cup.

Desondanks was het ADO dat op voorsprong kwam in Kralingen. Amar Catic (de vervanger van Besuijen) demarreerde aan de rechterflank, gaf voor en zag Samy Bourard inkoppen. Even later verdubbelde Sem Steijn de score.