Eerste Arabische Netflix-film leidt tot controverse in Egypte

Vervolgens ontstaan er gesprekken over seks en buitenechtelijke affaires. Ook drinken de karakters in de film alcohol. Een van de karakters is bovendien homoseksueel. Hoewel homoseksualiteit formeel niet verboden is in Egypte, worden lhbti'ers wel vervolgd op basis van een wet tegen losbandigheid en prostitutie. Ook rust er een sterk maatschappelijk taboe op homoseksualiteit. Volgens de website Egyptian Streets wordt er op sociale media met veel homofobie op de film gereageerd.

Opvallend is dat de film zich helemaal niet afspeelt in Egypte, maar in Libanon. Net als in het Italiaanse origineel draait het om een groep van zeven mensen die tijdens een etentje besluiten een spel te spelen. Iedereen legt z'n telefoon op tafel en iedereen mag meekijken of meeluisteren met alle berichten en telefoontjes die vanaf dat moment binnenkomen.

De eerste Arabische film die speciaal voor Netflix gemaakt is, leidt in Egypte tot ophef. Conservatieve Egyptenaren vinden dat de film Perfect Strangers homoseksualiteit propageert en nemen er aanstoot aan dat er onderwerpen besproken worden die zij taboe hebben verklaard. Een omstreden Egyptische presentator en parlementslid heeft z'n beklag gedaan bij de voorzitter van het parlement.

Een van de actrices in de film is de Egyptische Mona Zaki. Conservatieve Egyptenaren vallen er ook over dat zij in een van de scenes haar ondergoed uittrekt. Dat is overigens niet zichtbaar in beeld. Er komt ook geen naakt voor in de film.

Een Egyptische advocaat ondernam een poging om de film te laten verbieden, schrijft de BBC. De censuurafdeling van het ministerie van Cultuur zegt dat dat niet kan, omdat het een Libanese productie betreft.

De film krijgt ook bijval. De bekende Egyptische acteur Amr Waked, die zelf te maken kreeg met kritiek omdat hij in films verscheen met Israëlische acteurs, noemt het commentaar van conservatieve kant onzin: "Iedereen die bang is dat een film zijn geloof aantast, is niet gelovig."

Best bekeken film

Actrice Elham Shahin hekelde de parlementariër die de film bekritiseerde: "Het parlement heeft niks te maken met Netflix en parlementariërs zijn geen voogden van het volk. Er staan veel gewaagdere films op Netflix." Shahin kreeg recent zelf te maken met ophef toen ze aankondigde een prostituee te willen spelen in een opvoering van het toneelstuk La Putain respectueuse van Jean-Paul Sartre.

Ondanks, of misschien wel dankzij, de controverse wordt de film in de regio goed bekeken, schrijft The Hollywood Reporter. De film staat bovenaan de lijst van best bekeken films in de Arabische regio, en in Frankrijk - waar veel Arabischsprekende burgers wonen - op nummer zes.