Kabinet haalt land van slot en neemt zo 'bewust een risico'

Rutte: 'We zoeken bewust de grenzen van het mogelijke op' - NOS

Dat grote maatschappelijke ongenoegen uitte zich in protestacties, demonstraties en soms geweld tegen politie- en andere diensten. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg was het ongenoegen nog nooit zo omvangrijk. In een stuk dat gisteren samen met het OMT advies naar de Tweede Kamer werd gestuurd, zegt Aalbersberg zich "grote zorgen" te maken. Dat het kabinet iets aan het maatschappelijk ongenoegen wil doen, blijkt onder meer uit het feit dat een grotere stap wordt gemaakt dan het Outbreak Management Team (OMT) adviseert. Volgens Kuipers was het advies horeca, cultuur, musea, dierentuinen en pretparken om 17.00 uur te sluiten, en dat eventueel op te rekken naar 20.00 uur. Maar het kabinet kiest voor één sluitingstijd: 22.00 uur.

Rutte over één sluitingstijd voor horeca en culturele sector - NOS

Voor het kabinet staat vast dat het land "nog langer op slot laten" niet meer kan. Nog langer met veel beperkende maatregelen leven "beschadigt onze gezondheid en onze samenleving", zei Kuipers. "Dus nemen we een risico, maar met een goede reden."

Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen en versoepelingen:

Ook Rutte benadrukt dat risico. "En het kan zijn dat ons achteraf weer jojobeleid wordt verweten omdat we zaken achteraf toch moeten terugdraaien." Hij zegt daar niet op te hopen. Om dat te voorkomen, wijst hij er opnieuw op dat het vooral belangrijk is dat iedereen de basismaatregelen naleeft en zich aan de nog bestaande regels houdt. Eén ding is zeker: over drie weken zullen de besmettingen nog "vele malen" hoger zijn. Kuipers: "Omikron is echt geen griepje. Als er zo veel besmettingen zijn, kunnen nog steeds veel mensen in het ziekenhuis komen". De druk op de zorg kan dus weer toenemen, legt minister Kuipers uit:

'We houden er rekening mee dat de druk op de zorg weer gaat stijgen' - NOS

Hoe kijkt de minister van Volksgezondheid aan tegen het optimisme van de WHO dat corona in Europa mogelijk in "de richting van een pandemisch eindspel" beweegt? Kuipers vindt het nog veel te vroeg om daar van te spreken. Er is nog veel te veel onzeker. "Alles hangt af van mogelijke nieuwe varianten, en hoe ziekmakend die zijn." Daarom kan ook nog niet alles tegelijk open, stelt het kabinet. Discotheken en het nachtleven openen gaat nu echt niet, zegt Rutte. En ook het thuiswerkadvies en het maximum aantal thuisgasten van vier blijft voorlopig staan, ook al zou je "dolgraag anders willen". Toch vindt Rutte de kritiek dat Nederland het zwaarste pakket heeft niet terecht. Hij begrijpt dat sommige mensen dat zo ervaren, maar in andere landen is er om ergens binnen te komen bijvoorbeeld weer het veel zwaardere 2G beleid, zo benadrukt hij. Kuipers benadrukte dat coronatoegangsbewijzen effectief kunnen zijn:

Kuipers: 'Coronatoegangsbewijzen kunnen een dempend effect hebben op het virus' - NOS