Hevige cyberoorlog dreigt rondom Oekraïne, met gevolgen voor Nederland

De Litouwse onderminister van Defensie Margiris Abukevicius benadrukt dat het snelle cyberresponsteam klaar staat en in actie zal komen zodra Oekraïne dat vraagt. "Wij hebben in Litouwen al veel ervaring met Russische aanvallen, maar we moeten beseffen dat de aanvallen op Oekraïne ook gevolgen zullen hebben voor het westen van Europa."

Dreigende boodschappen

En dat heeft ook gevolgen voor Nederland. Prins ziet ons land als één van de meest kwetsbare landen ter wereld. "We zijn het meest digitale land in de wereld. Dus wat is hier niet allemaal kwetsbaar: betaalverkeer, waterhuishouding, drinkwater, droge voeten houden, de treinen, alles rondom transport en het thuiswerken. Als knooppunten platgelegd worden, kunnen we ook niet meer thuiswerken."

Hoe actief Rusland al is in Oekraïne moesten de ministeries in Kiev op 14 januari ervaren: de sites werden platgelegd en er verschenen dreigende boodschappen. Kiev linkt de aanvallen aan Rusland. "Dit is nog maar het begin", zegt Abukevicius. De aan de Russische regering gelieerde hackers voeren in het Westen regelmatig cyberaanvallen uit op onder meer overheidsinstellingen.

Bob Deen, Oost-Europa-deskundige van Instituut Clingendael, waarschuwde zondag in Nieuwsuur: "Meer dan een grootschalige grondoorlog in Oekraïne moeten we als Europa bang zijn voor verdergaande destabilisatie en een zware cyberaanval in Oekraïne en ook de rest van Europa. Daarmee kunnen ze ons echt raken."