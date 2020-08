Slechts zeven Nederlanders starten in Tour, laagste aantal sinds 2007

Aan de Ronde van Frankrijk doen vanaf komende zaterdag slechts zeven Nederlandse renners mee, het laagste aantal sinds 2007.

Twee ploegen nemen twee Nederlanders mee. Namens Jumbo-Visma zijn dat Tom Dumoulin en Robert Gesink en Sunweb heeft Cees Bol en debutant Joris Nieuwenhuis geselecteerd.

De anderen zijn Wout Poels (Bahrain-McLaren), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Dylan van Baarle (Ineos).

Dertig Nederlanders in 1989

Het geringe aantal Nederlanders heeft verschillende redenen. Een van de voornaamste is dat ploegen sinds 2018 nog maar acht renners mogen meenemen in plaats van negen. Het aantal ploegen (22) is wel gelijk gebleven.

Vorig jaar deden er nog elf Nederlanders mee aan de Tour de France, in 2018 waren het er veertien en in 2015 twintig. Het recordaantal werd bereikt in 1989, toen er maar liefst dertig Nederlanders aan het vertrek stonden. Dat aantal is sindsdien niet meer benaderd.