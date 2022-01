Bescheiden Wim Jansen was een 'voetbalbeest' en 'een van de besten ooit'

"Als je het over Wim Jansen hebt, praat je over Feyenoord. Een icoon, een legende. Het is een man waar ik veel aan te danken heb." Zelf is John de Wolf ook een grootheid bij de club, maar de zichtbaar aangeslagen oud-speler en huidig assistent van de Rotterdammers ziet de vandaag overleden Jansen een paar treden boven hem staan. "Ik heb 'prijsjes' gewonnen, vergeleken met die generatie. Het zijn legendes en idolen die de club groot hebben gemaakt." De Wolf hoorde het nieuws van het overlijden van Jansen na de training van het eerste elftal. "Dan schiet je toch vol. Dat hakte er wel even in." Bekijk hieronder de reactie van John de Wolf op het overlijden van Wim Jansen.

De rol die Jansen de laatste jaren nog speelde bij Feyenoord was volgens De Wolf een stuk groter dan menig mensen buiten de club dachten. "Het was geen man die op de voorgrond trad. Een bescheiden, rustige man, maar wel een man met een visie en een eigen mening." "Ik denk dat de club zielsgelukkig en heel blij moet zijn geweest dat hij nog steeds daar rondliep en altijd een klankbord voor alle trainers en spelers was. Hij was het gezicht van het grote Feyenoord van vroeger." Kantelpunt In zijn tijd als trainer van de Rotterdammers was De Wolf een van de belangrijkste spelers van Jansen. De aanwezigheid van Jansen luidde volgens De Wolf een kantelpunt in tijdens de jaren negentig waarin Feyenoord sportief flink afgegleden was. "Wim Jansen kwam en vanaf die tijd zijn we weer mee gaan doen om de prijzen met Feyenoord. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. Dat soort personen zitten altijd in je hart. De warmte en het gevoel gaat nooit weg. Daarom komt het zo kei- en keihard binnen vandaag."

John De Wolf, Richard Witschge, Regi Blinker en George Boateng (vlnr) na het behalen van de titel in 1993 - Pro Shots

Regi Blinker, net als De Wolf speler onder Jansen in de jaren negentig, denkt als eerste vooral terug aan de trainer die Jansen was. "Hij heeft een hele grote impact gehad op mijn carrière. Ik keek ook zo tegen hem op, ik kende hem al vanaf mijn zeventiende. Wat hem voor mij zo speciaal maakte is dat hij een goede voetballer was en ook een goede trainer. Die combinatie is natuurlijk niet altijd aanwezig." Wel heeft Blinker, die ook bij Celtic met Jansen te maken kreeg, spijt van het feit dat hij na zijn carrière niet veel met Jansen sprak. "Ik hoorde weleens van spelers dat ze uren met hem over voetbal hadden gepraat. Dat heb ik niet gedaan, daar heb ik nu best wel spijt van." Bekijk hieronder de reacties van Regi Blinker en Theo van Duivenbode op het overlijden van Wim Jansen.

"We moeten de liefhebber Jansen onthouden, maar ook de mens, hij was een fantastisch persoon. De kennis die hij heeft overgebracht, vaak en veel, dat is ook iets wat we moeten koesteren." 'Voetbalbeest' Jansen Theo van Duivenbode speelde jaren samen met Jansen bij Feyenoord. In zijn reactie op zijn overlijden benadrukt Van Duivenbode hoe begenadigd de middenvelder was. "Wim was een voetbalbeest, daarom klikte het in Amerika zo goed met Johan Cruijff. Tactisch zaten zij op dezelfde golflengte." Jansen was volgens Van Duivenbode technisch heel goed, tactisch zeer sterk en hij had een enorme werklust. "Hij liep over het hele veld en vulde alle gaatjes. En hij was heel erg bescheiden, maar in het veld kon hij best af en toe uit zijn bol gaan als er iets niet goed ging."

Wim Jansen (l) samen met Willem van Hanegem tijdens een bijeenkomst van Oranje in aanloop naar het WK van 1978 - Wim Jansen (l) samen met Willem van Hanegem tijdens een bijeenkomst van Oranje in aanloop naar het WK van 1978

"In mijn ogen is hij een van de beste middenvelders die Nederland ooit gehad heeft", aldus Van Duivenbode, die ook in Oranje samenspeelde met Jansen. Zijn gedachten gaan dan ook terug naar het WK van 1974 waar Jansen samen met Johan Neeskens en Willem van Hanegem op het middenveld stond. "Ik denk dat de afgelopen tachtig jaar geen beter middenveld is geweest als in 1974."

Echte Feyenoorder Rinus Israël, een ander lid van het grote Feyenoord uit de jaren zeventig zal zijn oud-ploeggenoot gaan missen. De twee hadden een goede band. "Alle facetten van het spel beheerste hij. Hij kon verdedigen, passen en zag het spel goed. Als je ergens een mannetje tekort kwam, was Wim aanwezig om de situatie op te lossen."