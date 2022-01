Scheele stelt nu de Nederlandse Staat aansprakelijk. Ze wil erkenning voor het onrecht dat haar en andere vrouwen is aangedaan. "In die tijd zijn mensenrechten op grove wijze geschonden", zegt ze. Afstandsmoeders zouden volgens haar een kleine som geld moeten krijgen en hulp bij het verwerken van wat hun is overkomen.

De Staat zegt dat de zaak verjaard is. Het is de vraag of de rechter daarin meegaat. Mocht dat zo zijn, dan kan Scheele nog in hoger beroep gaan.