Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen en versoepelingen

Op doorstroomlocaties, zoals een museum, geldt een maximum van 1 bezoeker per 5 vierkante meter tot maximaal 1250 personen per ruimte. Op locaties met een vaste zitplaats geldt een maximum aantal bezoekers van ongeveer een derde van de capaciteit.

Voor toegang tot een restaurant of theater zal 3G weer gaan gelden: moet je een vaccinatie- of herstelbewijs kunnen tonen, of een negatieve test. Wie binnen rondloopt moet een mondkapje op. Voor bioscopen, theaters en horeca geldt dat als je zit, het mondkapje af kan.

Andere regels blijven van kracht: leerlingen vanaf groep 6 moeten 2 keer per week een zelftest doen en mondkapjes dragen in de gangen van de school.

Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben.

Tot nu toe moest een hele schoolklas in quarantaine als drie kinderen besmet zijn. Die regel vervalt vanaf morgen. Alleen kinderen die klachten hebben of positief zijn getest blijven thuis.

Wat verandert er niet?

De basisregels blijven gelden. Daaronder valt de verplichte anderhalve meter afstand. Ook blijft het advies gelden om mondkapjes te dragen overal waar het niet mogelijk is 1,5 meter afstand te houden. In publieke binnenruimtes zoals winkels en in het OV blijven mondkapjes verplicht.

Het advies voor het aantal thuis te ontvangen gasten blijft op 4 en daarnaast blijft het advies gelden maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek te gaan. Ook het advies om zoveel mogelijk thuis te werken blijft gelden.

De quarantaineregels voor volwassenen blijven hetzelfde. Na een positieve test moet je in isolatie. Wie in contact is geweest met een besmet persoon maar minimaal een week geleden een boosterprik heeft gekregen of korter dan acht weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet in quarantaine (tenzij mensen klachten ontwikkelen). Ook als uit overleg met de werkgever blijkt dat iemand zonder klachten onmisbaar is en voldoet aan de voorwaarden van werknemers in essentiële bedrijfsprocessen, hoeft die niet in quarantaine.