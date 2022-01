Publiek terug in betaald voetbal; clubs vinden een derde capaciteit te weinig

Het kabinet staat vanaf komend weekeinde in beperkte mate publiek toe bij wedstrijden in het betaald voetbal. De clubs mogen vanaf woensdag 26 januari een derde van de stadioncapaciteit openstellen voor toeschouwers. Het kabinet heeft dat dinsdagavond laten weten bij de persconferentie over de versoepelingen van de coronamaatregelen. Het gaat voorlopig om een versoepeling van minimaal drie weken. De algemene sluitingstijd is bepaald op 22.00 uur. Wedstrijden moeten dan afgelopen zijn. In de stadions moeten fans een zitplaats hebben en geldt de anderhalve meter afstand. "Over drie weken is er weer een weegmoment om te kijken hoe de zaak er dan voorstaat", aldus premier Mark Rutte. Clubs hadden op meer gehoopt De 34 clubs in het betaald voetbal, voetbalbond KNVB, de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie vinden de versoepeling van het toeschouwersaantal veel te weinig, stelden ze dinsdag voor de persconferentie in een verklaring. De betrokken organisaties hadden gehoopt dat het kabinet de clubs zou toestaan twee derde van de stadioncapaciteit te gebruiken. Komend weekeinde zijn de clubs in de eredivisie vrij, in de Keuken Kampioen Divisie wordt wel gevoetbald. Bij sportevenementen binnen, zoals momenteel bij het EK zaalvoetbal in Nederland en straks bij het ABN Amro World Tennis Tournament in Rotterdam (5-13 februari), zou volgens de nieuwe richtlijnen een derde van de capaciteit (tot een maximum van 1.250 toeschouwers) op de tribune mogen zitten.

Het betaald voetbal spreekt van een regeling "zonder perspectief". In de verklaring schrijven de organisaties dat met deze regeling de onrust onder de fans toeneemt en de clubs alleen maar geld kost. "Dit is niet uit te leggen aan de supporters", klinkt het eensgezind. Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV zei afgelopen zondag al tegen de NOS dat elk duel dat PSV geen fans mag binnenlaten de club een miljoen euro kost. Hij pleitte voor het volledig opengooien van de stadions. "We hebben met de clubs in het betaald voetbal laten zien dat het kan. We hebben krediet opgebouwd in een eerder stadium toen er wel publiek was en iedereen werd gecontroleerd."

