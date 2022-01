Senegal naar kwartfinales na winst op Kaapverdië, dat duel eindigt met negen man

Senegal is door naar de kwartfinales van de Afrika Cup. Vedette Sadio Mané en invaller Bamba Dieng beslisten met hun goals de wedstrijd, die werd getekend door twee rode kaarten voor Kaapverdië.

De wedstrijd begon na een (te snel afgebroken) minuut stilte, ter nagedachtenis aan de overleden supporters die in verdrukking raakten rond Kameroen-Comoren.

Senegal, een grote favoriet voor de eindzege op de Afrika Cup, bereikte de achtste finales na een uiterst moeizame poulefase.

De ploeg van sterren als Mané (Liverpool), Kalidou Koulibaly (Napoli) en Idrissa 'Gana' Gueye (PSG) scoorde in de eerste drie duels maar één keer. Bij Kaapverdië stonden de in Rotterdam geboren Garry Mendes Rodrigues en Jeffry Fortes in de basis.

Rode kaarten

Ook tegen Kaapverdië speelde Senegal bepaald geen soepel voetbal en kwam het in de eerste helft maar nauwelijks tot kansen. Ook twee rode kaarten voor Kaapverdië veranderde dat niet.