Hakimi schiet Marokko naar kwartfinales, ook Senegal bij laatste acht

Marokko heeft de kwartfinales van de Afrika Cup bereikt. De ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic won met 2-1 van Malawi. Eerder op de dag stelde ook Senegal een plaats bij de laatste acht veilig. De wedstrijd was nog maar net op gang gekomen, toen Malawi-aanvaller Gabadinho Mhango van wel erg grote afstand aanlegde om te schieten. De uithaal van Mhango zeilde echter steeds verder van doelman Yassine Bounou vandaan en eindigde op zeer fraaie wijze in de bovenhoek. Het stond na zeven minuten op 0-1. Kansen Het zette Marokko, met Sofyan Amrabat in de basis, aan tot een koortsachtige zoektocht naar de gelijkmaker. Net als in het pouleduel tegen de Comoren, wilde de bal er maar niet in. Bij de ene kans ontbrak het aan scherpte in de afronding, bij de andere mogelijkheid stonden paal of lat in de weg. Pas kort voor rust trof Marokko doel, toen spits Youssef En-Nesyri raak wist te koppen.

Marokko viert de 1-1 - Reuters

Het grootste verzet van Malawi bleek daarmee wel gebroken. In de tweede helft bleef Marokko gevaarlijk. Een kleine twintig minuten voor tijd mocht Paris Saint-Germain-verdediger Achraf Hakimi aanleggen voor een vrije trap van een meter of dertig, een positie waarvandaan hij in de groepsfase ook al scoorde. Doelman Charles Thomu was dus gewaarschuwd, maar was desondanks volkomen kansloos. Hakimi's schot eindigde in de kruising. De Marokkaanse voorsprong kwam daarna niet meer in gevaar.

Ook Senegal naar kwartfinales Senegal, een grote favoriet voor de eindzege op de Afrika Cup, bereikte de achtste finales na een uiterst moeizame poulefase. De ploeg van sterren als Sadio Mané (Liverpool), Kalidou Koulibaly (Napoli) en Idrissa 'Gana' Gueye (PSG) scoorde in de eerste drie duels maar één keer. Bij Kaapverdië stonden de in Rotterdam geboren Garry Mendes Rodrigues en Jeffry Fortes in de basis. Ook tegen Kaapverdië speelde Senegal bepaald geen soepel voetbal en kwam het in de eerste helft maar nauwelijks tot kansen. Ook twee rode kaarten voor Kaapverdië veranderden dat niet.

Senegal viert de goal van Sadio Mané - Reuters