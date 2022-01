NVWA haalt opnieuw verwaarloosde dieren weg bij zorgboerderij Grootschermer

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft samen met de politie meerdere verwaarloosde dieren weggehaald bij een zorgboerderij in Grootschermer (Noord-Holland). Op de zorgboerderij waren eerder deze maand ook al dieren in beslag genomen.

De NVWA heeft vijf paarden, vier alpaca's en twee hangbuikzwijnen in bewaring genomen. Hun leefomstandigheden op het terrein waren slecht, schrijft de dienst. Zo stonden veel van de dieren tot aan hun knieën in de modder en uitwerpselen. Ook was er geen of weinig voedsel voor de dieren en hadden ze niet allemaal beschut onderdak.

De meegenomen dieren zijn door een dierenarts gecontroleerd en worden opgevangen. Tegen de eigenaren is proces-verbaal opgemaakt.

De inval van de NVWA gebeurde naar aanleiding van een eerdere inspectie op de zorgboerderij. Op 14 januari trof de dienst zes dode Schotse hooglanders aan in hun stal. Nog eens drie runderen waren er zo slecht aan toe dat ze uit hun lijden werden verlost door een dierenarts. Zeven dieren konden worden gered.