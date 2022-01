Schaker Giri rukt op naar tweede plaats na vierde zege op rij in Wijk aan Zee

Schaker Anish Giri heeft bij het Tata Steel-toernooi in Wijk aan Zee zijn vierde zege op rij geboekt. Daarmee is de Nederlandse grootmeester wereldkampioen Magnus Carlsen na negen van de dertien speelronden tot een half punt genaderd.

Giri begon het toernooi anderhalve week geleden met een remise tegen de 16-jarige Rameshbabu Praggnanandhaa. Zijn tweede partij verloor hij van de Noorse wereldkampioen Carlsen.

Inmiddels heeft de Nederlandse nummer zeven van de wereldranglijst zich goed herpakt. In de negende ronde klopte Giri de Amerikaan Sam Shankland met de witte stukken.

Met zes punten is de 27-jarige Giri zijn concurrent Sjachrijar Mamedjarov uit Azerbeidzjan voorbij. Memedjarov deelde tot vandaag de koppositie met Carlsen, maar na een nederlaag tegen de Noorse topfavoriet is hij naar de derde plaats gezakt. Carlsen is zevenvoudig winnaar van het prestigieuze toernooi in Wijk aan Zee.