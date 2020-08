Bardet opnieuw kopman voor AG2R, Team Emirates kiest voor Pogacar en Aru

Met de start van de Tour in zicht, presenteren steeds meer ploegen hun selecties voor de belangrijkste wielerronde ter wereld. AG2R, Emirates en Astana verschijnen met vertrouwde maar ook nieuwe gezichten aan de start.

Romain Bardet is de kopman van AG2R. Vorig jaar won de 29-jarige Fransman de bolletjestrui. In 2016 werd hij tweede en een jaar later derde in de Tour. Hij won in totaal drie etappes.

Het is niet de eerste keer dat de klimmer als belangrijkste troef van de Franse ploeg aan de Tour begint, maar wel de laatste keer. Volgend jaar stapt de wielrenner over naar Team Sunweb.