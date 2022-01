Fransman veroordeeld tot acht jaar cel in Iran voor spionage met drone

Een Iraanse rechtbank heeft de 35-jarige Fransman Benjamin Brière veroordeeld tot acht jaar en acht maanden cel vanwege spionage en anti-Iraanse propaganda, meldt de Franse zender BFM TV. Briere, die volgens zijn advocaat op vakantie was in Iran, zit vast sinds mei 2020. Hij had met een drone boven het woestijngebied aan de grens met buurland Turkmenistan gevlogen en foto's gemaakt.

Brière heeft altijd ontkend. Zijn advocaat zegt tegen persbureau Reuters dat de Fransman in shock is door de uitspraak en spreekt van een politiek proces. Ze hadden geen toegang tot zijn dossier en konden zich daarom niet op de zaak voorbereiden. De advocaat zegt de komende dagen in beroep te gaan.

De familie van de 35-jarige Fransman maakt zich ernstige zorgen om zijn gezondheid, zegt zijn advocaat. Brière is momenteel in hongerstaking. Zijn advocaat dringt er bij de Franse autoriteiten op aan om in te grijpen.

Iran-deal

Het proces van de Fransman kwam op gang toen de Verenigde Staten en Europese landen, waaronder Frankrijk, begonnen met pogingen om het nucleaire pact met Iran te herstellen. Onder oud-president Trump trok de VS zich hieruit terug. Mensenrechtenactivisten beschuldigden Iran ervan buitenlanders te arresteren om politieke druk uit te oefenen.

De afgelopen jaren heeft Iran tientallen buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit opgepakt, meestal vanwege vermoede spionage of andere veiligheidsredenen.