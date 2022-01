Volg hier om 19.00 uur de persconferentie over de coronamaatregelen

Tijdens de coronapersconferentie wordt net als de vorige persconferentie gebruikgemaakt van visuals om het verhaal te ondersteunen.

Na opmerkingen vanuit de gemeenschap van doven en slechthorenden is besloten om naast de reguliere zenders de persconferentie in aangepaste versie ook uit te zenden op NPO Politiek en Nieuws. Op die zender is tijdens de persconferentie de tolk Nederlandse Gebarentaal groter in beeld, voor wie het reguliere scherm met de gebarentolk onvoldoende duidelijk is.