Druk op Eurocommissaris Hogan in verband met hoteldiner

De Ierse Eurocommissaris voor Handel, Phil Hogan, ligt onder vuur in eigen land en ook in Brussel fronst men de wenkbrauwen. Hogan was afgelopen week op een diner aan de Ierse westkust. Hij was daar met meer dan tachtig vooraanstaande politici. Pikant detail: het was een dag nadat de toch al strenge coronamaatregelen in Ierland nog verder waren aangescherpt vanwege het toenemende aantal uitbraken.

Een van die maatregelen was de beperking van het aantal mensen op bijeenkomsten. De Ierse politie heeft een onderzoek ingesteld naar schending van de coronaregels en Hogan heeft zijn excuses aangeboden. Het incident speelde zich af tijdens een diner van de Golf Society van het Ierse parlement in een hotel in Clifden en wordt inmiddels 'Golfgate' genoemd.

De minister van Landbouw, de vice-voorzitter van de senaat en een rechter van het hooggerechtshof die erbij aanwezig waren, zijn na de kritiek afgetreden en andere politici hebben hun excuses aangeboden. De roep om het aftreden van Hogan wordt vanuit Ierland steeds luider, maar hij laat weten dat hij dat niet van plan is. Hij zegt ervan overtuigd te zijn dat hij de regels niet heeft geschonden.

Wel heeft hij dus zijn excuses aangeboden en gezegd dat hij zich ervan bewust is dat hij een gevoelige snaar heeft geraakt bij de Ieren. "Mijn aanwezigheid heeft onnodige stress, risico's en irritatie veroorzaakt. Ik wil met name mijn excuses aanbieden aan alle mensen die naasten verloren hebben in deze pandemie."

Positie in gevaar

Premier Martin is nog niet overtuigd en heeft op de Ierse televisie RTE gezegd dat hij en de Ieren "absolute garanties" willen dat de beperkende maatregelen niet zijn overtreden. "Dat zou zeer, zeer ernstig zijn."

"De druk op Hogan in Ierland groeit met de minuut", zegt correspondent Tim de Wit vanuit Londen. "Vooral dat hij in zijn eerdere verklaringen niet alle feiten heeft geopenbaard, wordt hem zwaar aangerekend. Hij had meteen open kaart moeten spelen."

Premier Martin heeft Hogan al opgeroepen te overwegen om op te stappen. "En dat zegt veel", weet De Wit. "Hogan is in Ierland zeer gerespecteerd. Daarnaast is het voor Ierland, dat als buurland van het Verenigd Koninkrijk de zwaarste klappen van de brexit te verduren krijgt, ideaal om een Ier als handelscommissaris in Brussel te hebben."

Bellen in de auto

Europese Commissievoorzitter Von der Leyen heeft nu om opheldering gevraagd. "Uiteindelijk moet zij beslissen of Hogan kan aanblijven, aangezien hij zelf vindt dat een excuus alleen genoeg is", zegt EU-correspondent Thomas Spekschoor. "Dat wordt een ingewikkelde afweging: Hogan heeft een belangrijke rol in de Commissie, hij is als Ier verantwoordelijk voor handel op het moment dat er ook een handelsakkoord met de Britten moet worden gesloten, vanwege de brexit."

Hogan is niet alleen bij het diner geweest, hij werd vorige week ook betrapt op bellen achter het stuur. "Niet ingrijpen van Von der Leyen zou vreemd zijn", zegt Spekschoor.

Het Ierse parlement is vervroegd teruggekomen van het zomerreces om over de kwestie te praten. Parlementariërs vinden dat ook de regering moet terugkomen van vakantie. Ze vinden dat vooral de afgetreden minister van Landbouw snel moet worden vervangen, vanwege corona-uitbraken op veebedrijven.

Ook moet er een einde komen aan de verwarring over de beperkingen, vinden ze.