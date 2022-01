Kabinet: noodplan nodig voor als Rusland gaskraan dichtdraait

De EU-landen en de VS bereiden een sanctiepakket voor als Rusland tot agressie tegen Oekraïne overgaat. Dat kan tot gevolg hebben dat Rusland als tegenactie de gasleveringen aan Europa verstoort of tegenhoudt.

"We moeten ons op alle scenario's voorbereiden, inclusief de meest negatieve dat Rusland de gaskraan helemaal dichtdraait", zegt Jetten. "De inzet is dat huishoudens en ziekenhuizen sowieso van gas worden voorzien."

Het kabinet gaat een plan opstellen voor het geval er een gastekort ontstaat door de situatie met Rusland en Oekraïne, ook al is daar is nu geen aanwijzing voor. Dat heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie gezegd in de Tweede Kamer.

Ook hebben de EU-landen onderlinge solidariteit afgesproken. Landen met genoeg gas moeten andere landen helpen als die zwaar in de problemen komen. Minister Jetten voor Klimaat en Energie is in het kabinet de eerstverantwoordelijke voor dit noodplan.

"In Nederland hebben we genoeg gasvoorraden om deze winter door te komen", zegt Jetten. "Er kan een beroep worden gedaan op de Europese solidariteit. Daar heb ik het dit weekend ook met mijn collega's over gehad. Maar het is te vroeg om daar meer over te zeggen, ik ga niet speculeren."

Op vragen of de gaswinning in Groningen misschien weer omhoog moet zei Jetten: "Niemand wil meer gas uit Groningen winnen dus dat moeten we koste wat kost voorkomen. Dit kabinet wil zo snel mogelijk de belofte nakomen dat we daar stoppen met de aardgaswinning."