Heerenveen huurt Van Hooijdonk voor rest van het seizoen van Bologna

Van Hooijdonk, zoon van Pierre van Hooijdonk, debuteerde op 18-jarige leeftijd voor NAC Breda en speelde in totaal 70 wedstrijden voor de club uit Breda. Afgelopen seizoen was hij in 28 wedstrijden goed voor 15 goals en 2 assists.

In de zomer van 2021 maakte Van Hooijdonk de overstap naar de Serie A-club Bologna, waar hij voor vier jaar tekende. In Italië kwam hij dit seizoen tot vijf optredens in de hoofdmacht.

Zoektocht naar spits

Heerenveen, dat eerder deze maand Joey Veerman naar PSV zag vertrekken, was al langere tijd op zoek naar een spits. Technisch manager Ferry de Haan is dan ook blij met de komst van Van Hooijdonk. "Hij is ijverig, goed in de zestien en beschikt over een behoorlijk goede vrije trap", omschrijft hij de spits.