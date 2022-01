Wielerwereld leeft mee met Bernal na botsing met bus: 'situatie stabiel'

Zijn ploeg Ineos liet in een bericht op Twitter weten dat de situatie van Bernal stabiel is.

"De neurologische ingreep is succesvol verlopen", meldde het ziekenhuis na de operatie aan zes ruggenwervels. Eerder al was Bernal geopereerd aan zijn been.

Voormalig Tourwinnaar Egan Bernal heeft een succesvolle operatie aan zes ruggenwervels ondergaan, nadat hij zondag tijdens een trainingsrit tegen een stilstaande bus was gebotst. De Colombiaanse wielrenner herstelt nu op de intensive care van een ziekenhuis in Bogota.

An update on Egan. Thank you for every single message of support #FuerzaEgan pic.twitter.com/5kHNojl6li

Bernal was met ploeggenoten aan het trainen in de buurt van zijn woonplaats Zipaquira toen hij op een bus botste. De bus was gestopt om passagiers eruit te laten, maar dat had de Ineos-renner te laat in de gaten.

Aanvankelijk werd gedacht dat de verwondingen van de winnaar van de Tour de France van 2019 en de Giro d'Italia van 2021 meevielen. Maar inmiddels is duidelijk dat de Colombiaan breuken in zijn dijbeen, knieschijf, ruggenwervel en ribben heeft opgelopen. Daarnaast heeft hij een geperforeerde long en blessures aan borst en nek.

Maandagavond werd in twee afzonderlijke operaties zijn dijbeen en zijn wervelkolom gestabiliseerd. Bernal blijft voorlopig op de intensive care.

Collega's leven mee

Voor dit jaar had Bernal zijn zinnen gezet op de Ronde van Frankrijk. Het plan was om in de Tour de La Provence, een Franse meerdaagse koers die op 10 februari begint, de eerste wedstrijdkilometers te maken. In plaats daarvan wacht hem waarschijnlijk een lange revalidatie.

Intussen regent het steunbetuigingen van collega's uit de wielerwereld, zoals Chris Froome. Froome had in 2019 zijn zinnen gezet op zijn vijfde Tourzege, maar zag die droom uiteenspatten na een zware val in de verkenning van een tijdrit in het Critérium du Dauphiné.