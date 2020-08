Van der Breggen onttroont Van Dijk als Europees kampioene tijdrijden

De 33-jarige Van Dijk had bewust de NK op de weg van afgelopen weekeinde aan zich voorbij laten gaan om zo goed mogelijk voor de dag te komen bij het Europees kampioenschap. Van der Breggen koos voor een andere voorbereiding en kroonde zich in Drenthe tot Nederlands kampioene.

Van der Breggen had al snel Marlen Reusser, de Zwitserse die voor haar gestart was, in het vizier. Het kostte de 30-jarige Van der Breggen weinig moeite om Reusser in te halen. Ook Van Dijk haalde haar voorgangster in en dat was niet de minste, namelijk Lisa Klein. De 24-jarige Duitse eindigde vorig jaar nog als tweede. Klein gaf echter niet op en bleef lang in het wiel zitten van Van Dijk.