Omikron bereikt nu ook ziekenhuizen, nog weinig besmettingen onder zestigers

Voor het eerst is de opkomst van de omikronvariant ook terug te zien in de ziekenhuizen. Het aantal nieuwe opnames nam voor het eerst in bijna twee maanden weer toe. "De omslag van daling naar stijging lijkt te zijn ingezet", aldus het RIVM. Afgelopen week werden 852 nieuwe patiënten met corona opgenomen, een week eerder waren dat er 701, meldt het LCPS. Dat is een stijging van 22 procent. Sommige ziekenhuizen geven ook coronapatiënten door aan het LCPS die niet lijden aan corona, maar die positief getest zijn terwijl ze om een andere reden in het ziekenhuis liggen. Een deel van de stijging is hier mogelijk door te verklaren. Vanaf deze week gaan ziekenhuizen deze patiënten apart registeren. Daarna zal ook duidelijk worden hoe groot dit aandeel is. Op de intensive care komen wel nog steeds minder nieuwe coronapatiënten binnen. Er werden in een week tijd 67 mensen opgenomen op de IC. Een week eerder waren dat er 79. Dat is een daling van 15 procent. De laatste keer dat de instroom van coronapatiënten op de IC zo laag was, was begin oktober.

opnames - NOS

Hierdoor is de coronabezetting in de ziekenhuizen de afgelopen dagen ook weer toegenomen. Er liggen momenteel 1163 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 252 op de IC.

bezettign - NOS

Bij het RIVM werden de afgelopen week ruim 366.000 postieve testen gemeld. Dat is opnieuw een record sinds de start van de corona-epidemie, waarbij moet worden opgemerkt dat zelfs dit hoge cijfer nog een onderschatting is van de werkelijke aantallen. In de eerste plaats laat het RIVM weten dat de afgelopen acht dagen een achterstand van zo'n 60.000 meldingen is ontstaan die nog moet worden ingelopen. Verwerken we die nu al voorzichtig in de cijfers, dan was er de voorbije week sprake van een stijging van zo'n 70 procent ten opzichte van de 243.000 besmettingen van de zeven dagen daarvoor.

test - NOS

Daarnaast is er door de snelle opmars van de zeer besmettelijke omikronvariant zo'n druk op de teststraten van de GGD ontstaan, dat veel mensen digitaal of via de telefoon te horen krijgen dat een afspraak maken tijdelijk niet mogelijk is. Van de mensen die wel in de teststraat komen, valt een recordpercentage van de testen positief uit: 45,4 procent. 'R' op 1.19 Omikron is zo besmettelijk, dat zelfs de lockdown van de afgelopen maand er niet in is geslaagd het reproductiegetal onder de 1 te krijgen. Op 10 januari was 'de R' 1.19. Dat betekent dat op dat moment 100 besmette mensen 119 infecteerden en de epidemie zich dus inderdaad stevig uitbreidde. De verdere versoepelingen die het kabinet wil doorvoeren maken de kans groot dat het reproductiegetal op korte termijn nog verder zal doorstijgen. Deze coronapandemie staan de cijfers centraal. Hoeveel mensen zijn besmet, hoeveel mensen liggen in het ziekenhuis en wat is het effect van nieuwe varianten? In deze video zetten we de cijfers voor je op een rij:

Corona - de cijfers op een rij - NOS

Dat het aantal besmettingen al weken enorm oploopt, terwijl dat nu pas enigszins in de ziekenhuizen is terug te zien, komt mede doordat het virus nog altijd niet hard rondgaat onder mensen boven de 60. Met name onder tieners gebeurt dat wel.

leeftijd - NOS