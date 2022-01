Museum geeft geroofde Ruysdael terug aan nazaten Joodse eigenaar

Het Museum of Fine Arts in Boston heeft een schilderij van de 17e-eeuwse Nederlandse schilder Salomon van Ruysdael overgedragen aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar, een Joodse ondernemer uit Hongarije. Het doek was in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's gestolen, maar het Amerikaanse museum kwam er pas in 2019 achter dat het waarschijnlijk om roofkunst ging.

Van Ruysdael, telg uit een bekende schildersfamilie (vooral zijn neef Jacob is een befaamd landschapsschilder), vereeuwigde het uitzicht op Beverwijk in 1646. Het kwam waarschijnlijk in het bezit van Ferenc Chorin in 1931.

De Hongaarse industrieel en bankier stalde het werk in de oorlog in een bankkluis. Chorin wist aan de Holocaust te ontkomen door de nazi's zakelijke informatie te geven en naar Portugal te vluchten, maar na de oorlog bleek zijn bankkluis leeg.

Zwitserse collectie

Het doek dook in 1982 weer op bij het Museum of Fine Arts in Boston, dat het van een kunsthandelaar in Londen had gekocht. Op dat moment, zegt het museum, was er "geen andere informatie over de herkomst dan dat het uit een Zwitserse collectie kwam".

In 1988 verscheen de titel van het werk wel in een publicatie over Hongaarse kunst die in de oorlog verloren was gegaan, maar er stonden toen een verkeerde afbeelding en beschrijving bij.

De erfgenamen van Chorin waren intussen wel op zoek naar het door hen verloren gewaande kunstwerk. Pas toen in 2019 informatie van een kunsthistoricus over de herkomst van het doek op de website van het museum in Boston verscheen, kwamen ze erachter waar het zich bevond.

Een advocaat van de nazaten van Chorin prijst de "snelle en rechtvaardige" restitutie van het werk door het museum aan de erfgenamen. Het doek van Salomon van Ruysdael is momenteel te zien bij veilinghuis Christie's in New York, waar het op verzoek van de familie later dit jaar zal worden geveild.