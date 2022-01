Door interne problemen veiligheidsrisico's bij geheime operaties van politie

De misstanden leidden eerder tot risico's voor de taakuitvoering, zegt Neuteboom. "De politie moet hiermee echt aan de slag". Of het tijdens specifieke operaties daadwerkelijk is misgegaan, heeft de Inspectie overigens niet onderzocht.

Volgens Neuteboom kunnen werknemers hun klachten nu niet goed kwijt en voelen zij zich op de werkvloer onveilig. Binnen de afdeling is bijvoorbeeld sprake van vriendjespolitiek en pestgedrag. Daardoor gaat het mis in de samenwerking.

Voor het onderzoek sprak de Inspectie met werknemers van de afdeling Afgeschermde Operaties. Die is gespecialiseerd in gevaarlijk politiewerk en valt onder de Landelijke Eenheid. Zo houdt Afgeschermde Operaties zich bezig met undercoverwerk en afluisterapparatuur.

De afdeling Afgeschermde Operaties (AO) van de politie kampt met interne problemen, waardoor veiligheidsrisico's zijn ontstaan bij het aansturen van geheime operaties. Het gaat bijvoorbeeld om undercoverwerk tegen de zware misdaad. Dat schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid in een kritisch onderzoek over de afdeling.

Reactie politie

In een schriftelijke verklaring zegt de politie zich in de conclusies van het rapport te herkennen. "Het is een kritisch rapport waarvan ik mij de inhoud zeer aantrek", zegt Rob van Bree, plaatsvervangend politiechef van de Landelijke Eenheid. "We dienen een organisatie te bouwen die de professionaliteit van onze collega's op een juiste wijze ondersteunt en hun een veilige werkomgeving biedt. Dat is het minste wat zij mogen verwachten."