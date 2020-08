Zedenverdachte krijgt harde schijf met kinderporno terug van politie

De politie heeft per ongeluk een harde schijf met kinderporno teruggegeven aan een verdachte uit Roermond. De 50-jarige man moet voor de rechtbank verschijnen voor ontucht met zijn stiefdochter en het bezitten en maken van kinderporno. Het meisje staat ook op die foto's.

Tijdens het onderzoek nam de politie de foto's in beslag, maar de verdachte kreeg de harde schijf met het gevoelige materiaal tot zijn eigen verbazing terug. Justitie ontkende dat eerder tegenover L1.

Menselijke fout

Nu laat de politie aan de Limburgse omroep weten: "Wij zijn hiervan geschrokken, want dit had nooit mogen gebeuren. We gaan uit van een menselijke fout en onderzoeken op dit moment hoe een en ander heeft kunnen gebeuren." De harde schijf is inmiddels opnieuw in beslag genomen. "Alle gegevensdragers worden nogmaals bekeken", aldus de politie.

Justitie heeft inmiddels ook stappen ondernomen. "Dan moet je denken aan het informeren van het slachtoffer en uitleg geven aan de rechter die deze zaak behandelt", zegt een woordvoerder. Hoe het kan dat eerder is ontkend dat er kinderporno was teruggegeven? "Wij hebben dat gedaan op basis van informatie die we van de politie hebben gekregen. Die informatie bleek niet te kloppen."

De advocaat van de verdachte blijft het opvallend vinden dat er eerder iets anders is gecommuniceerd. "Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt", zegt hij. De zaak tegen zijn cliënt loopt nog.