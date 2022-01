OM onderzoekt WhatsApp-berichten van agenten in opleiding

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar uitlatingen van acht politieagenten in opleiding in een WhatsApp-groep. Dat bevestigt de politie na een bericht van NRC. De acht zouden pornografisch materiaal en antisemitische teksten met elkaar hebben gedeeld.

De acht studeren aan de politieacademie in Den Haag. Een woordvoerder van de politie zegt dat een van de agenten in opleiding is geschorst en dat zijn telefoon nu wordt onderzocht, maar hij wil niet zeggen waarvan de groep precies wordt verdacht. De politie begint ook een eigen onderzoek naar het voorval.

Bronnen bij de politie hebben tegen NRC gezegd dat in de appgroep onder meer ontoelaatbare teksten zijn gedeeld over wie de familie van Anne Frank zou hebben verraden in de Tweede Wereldoorlog.

Racistisch en vrouwonvriendelijk

De afgelopen jaren werden al meer verontrustende appgroepen binnen politiekorpsen ontdekt. Vaak waren daarin racistische en vrouwonvriendelijke teksten en foto's gedeeld. De betrokken agenten kregen meestal een lichte sanctie en werden overgeplaatst.

In Drenthe deelden zestien agenten dierenporno in een appgroep. Een van hen werd vorige week veroordeeld tot een celstraf, ook voor het bezit van kinderporno. Zijn collega's kregen een lichte disciplinaire straf.