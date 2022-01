Smokkel via drone in gevangenis Westzaan; gevangenis zint op maatregelen

Volgens een woordvoerder kunnen bezoekers door de coronamaatregelen minder makkelijk verboden middelen heimelijk aan gedetineerden geven. "Zo zit bezoek achter plexiglas. Daardoor zien we dat gedetineerden meer gebruik proberen te maken van andere manieren om spullen naar binnen te smokkelen."

DJI laat weten dat het pakketje dat op de beelden te zien is in beslag is genomen. "Daarin zaten geen telefoons, drugs of een wapen. Wat er wel in zat willen we niet kwijt."

De gevangenis in Westzaan onderzoekt naar aanleiding van het filmpje hoe de invoer van smokkelwaar via drones kan worden voorkomen. De twee gedetineerden die in het filmpje de smokkelwaar binnenhaalden zijn volgens DJI bestraft.