Oud-voetballer en Feyenoord-icoon Wim Jansen (75) overleden

Oud-voetballer Wim Jansen is op 75-jarige leeftijd overleden, meldt Feyenoord. Onlangs werd bekend dat hij leed aan de ziekte van Alzheimer. Jansen speelde 476 officiële wedstrijden voor Feyenoord en won in 1970 met de club de Europa Cup I en de wereldbeker. Met Franz Hasil en Willem van Hanegem vormde hij in die jaren een middenveld dat zijn weerga niet kende. Jansen speelde met Nederland twee WK-finales. "Ik ben een paar keer bij Feyenoord weggegaan, maar altijd weer teruggekomen. Je zou het een bloedband kunnen noemen", vertelde Jansen in zijn biografie over zijn band met Feyenoord.

Een prachtig mens en groot Feyenoorder is niet meer.



Wim Jansen, rust zacht… ♥️ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 25, 2022

In de jaren negentig was Jansen nog twee jaar trainer en twee jaar technisch directeur van de Rotterdammers, in een periode waarin Feyenoord drie keer de beker won en landskampioen werd. Deze eeuw keerde hij onder Gertjan Verbeek nog voor een paar maanden terug als assistent, een rol die hij vaker had bekleed. Jansen werd op 28 oktober 1946 geboren in de Rotterdamse Bloklandstraat, waar ook zijn idool Coen Moulijn woonde. Op 10-jarige leeftijd werd hij lid van Feyenoord.

🌹 - Alleen Coen Moulijn (457) speelde meer Eredivisie-wedstrijden voor Feyenoord dan Wim Jansen (422). #rustinvrede — GracenoteNetherlands (@GracenoteNL) January 25, 2022

Jansen debuteerde op 18-jarige leeftijd in de hoofdmacht, die hij vijftien jaar zou dienen. Na een kortstondig avontuur bij Washington Diplomats maakte hij de gevoelige overstap naar Ajax, op voorspraak van vriend en voormalig ploeggenoot Johan Cruijff. Hij debuteerde uitgerekend tégen Feyenoord, wat hem niet in dank werd afgenomen. Voor de wedstrijd werd hij geraakt door een ijsbal. Stille Willem Als speler stond Jansen bekend als 'Stille Willem', en ook na zijn actieve carrière ging hij publiciteit het liefst uit de weg. Tekenend voor zijn persoonlijkheid was dat hij bedankte voor het erelidmaatschap van Feyenoord, toen hij daarvoor gepolst werd. Tot de corona-uitbraak was hij als adviseur nog vaak bij Feyenoord te vinden. Jansen had ook een enorme staat van dienst in het Nederlands elftal, waarvoor hij tussen 1967 en 1980 uitkwam. Hij speelde 65 keer voor Oranje (één doelpunt) en maakte deel uit van de lichting die in 1974 en 1978 de finale van het wereldkampioenschap haalde.

Eind oktober werd de biografie 'Wim Jansen, Meesterbrein' gepresenteerd. Kijk hier naar een reportage.

Wim Jansen, het meesterbrein: 'Die titel vindt hij niks, maar het klopt wel' - NOS