Vaccinatie- en herstelbewijs straks korter geldig, behalve na booster

De geldigheid van het coronatoegangsbewijs wordt gelijkgetrokken met die in andere Europese landen. De geldigheid van het vaccinatiebewijs na de eerste prik(-ken) wordt verkort tot negen maanden, en die van een coronaherstelbewijs tot zes maanden. Na een boosterprik blijft de geldigheid voorlopig onbeperkt.

Tot nu toe had een vaccinatiebewijs na de zogeheten "primaire vaccinaties" geen houdbaarheidsdatum. Daar komt vanaf 1 februari verandering in. Dan geldt het vaccinatiebewijs nog 270 dagen en een bewijs dat iemand genezen is nog 180 dagen.

De vorige coronaminister, De Jonge, kondigde de beperkte houdbaarheid van het vaccinatiebewijs in december al aan. Zijn opvolger, Kuipers, bevestigt nu in een brief aan de Tweede Kamer dat inmiddels duidelijk is dat de werkzaamheid van de vaccinaties op den duur minder wordt.