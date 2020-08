Binnen drie maanden ambassadeurs in Suriname en Nederland

Nederland en Suriname willen nog voor 25 november weer ambassadeurs gaan uitwisselen. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken, Blok en Ramdin, bekendgemaakt na een ontmoeting in Voorburg. Op 25 november is het 45 jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland.

Het is het eerste bezoek van een lid van de Surinaamse regering in tien jaar aan Nederland. De landen hadden jaren een moeizame relatie.

Dat had vooral te maken met kritiek in Nederland op toenmalig president Bouterse. Die is in Nederland door de rechter schuldig bevonden aan drugssmokkel en eind vorig jaar werd hij na een langdurig proces in Suriname veroordeeld voor zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Omgekeerd vond Suriname dat Nederland zich te veel bemoeide met interne Surinaamse aangelegenheden.

In mei won de VHP van Chen Santokhi de verkiezingen en verloor de NDP van Bouterse flink. Santokhi volgde vorige maand Bouterse op als president. De Surinaamse regering heeft al verschillende keren laten weten de banden met Nederland te willen herstellen. En Blok en Ramdin zeiden ook al eerder dat ze weer ambassadeurs willen uitwisselen.