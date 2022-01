Politie onderzoekt lockdownfeestjes, Johnson zegt geen wet te hebben overtreden

Johnson stelt dat hij geen wet heeft overtreden, laat zijn woordvoerder weten in een reactie. Desondanks is het volgens de premier goed dat de politie dit soort kwesties onderzoekt. De medewerkers van de premier zullen meewerken aan het verzoek van de politie alle beschikbare informatie over de beschuldigingen te delen.

De politie van Londen onderzoekt de lockdownfeestjes in en bij de ambtswoning van premier Johnson aan Downing Street. De premier ligt al weken onder vuur vanwege onthullingen over feestjes en bijeenkomsten van zijn medewerkers, waar hij soms ook zelf bij aanwezig was, tijdens de lockdowns van 2020.

Gisteren doken in Britse media nieuwe onthullingen op, ditmaal over een verondersteld verjaardagsfeestje van Johnson. Bij die surprise party zongen dertig medewerkers de premier toe terwijl hij een taart kreeg, schrijft ITV News. Zingen was op dat moment verboden om de verspreiding van het virus tegen te gaan en maximaal zes mensen mochten toen buiten bij elkaar samenkomen.

'Premier was er maar tien minuten'

"Ik begrijp de zorgen over dit soort soort berichten in de media", reageerde transportminister Shapps namens de premier op de beschuldigingen over het verjaardagsfeest. "Er zijn fouten gemaakt. Maar als kantoormedewerkers tien minuten stoppen met werken om happy birthday te zingen, noem je dat dan een feestje?"

Volgens hem was de premier maximaal tien minuten bij de samenkomst aanwezig.

De druk op Johnson neemt verder toe nu de politie onderzoekt of er voldoende bewijs is om over te gaan tot geldboetes. Er wordt gekeken naar meerdere mogelijke overtredingen van de coronaregels, maar hoeveel of welke dat precies zijn is niet bekendgemaakt door de politie. De maximale geldboete voor zulke overtredingen was destijds omgerekend 11.930 euro.

Politieonderzoek onverwachts

Het besluit van de politie komt volgens Britse media als een verrassing. Tot nu toe was het standpunt dat er geen corona-overtredingen uit 2020 zouden worden onderzocht. Maar onder druk van deze vele publicaties over het schandaal is de politie overstag gegaan.

De kranten stonden vol met kritiek dat functionarissen wegkomen met overtredingen, waarvoor anderen destijds wel een boete hebben gekregen. Nabestaanden van overleden coronapatiënten vinden het schandalig dat zij niet bij hun stervende geliefde konden zijn terwijl er gefeest werd aan Downing Street.

'Onderzoeksrapport uitgesteld'

Het onderzoeksrapport van de Britse regering over wat in de media party gate wordt genoemd zou morgen verschijnen. Daarin wordt een samenvatting gemaakt van wat er feitelijk is achterhaald over alle beschuldigingen. Vervolgens moeten de Conservatieve Lagerhuisleden bepalen of ze nog voldoende vertrouwen hebben in hun leider.

Volgens de Financial Times wordt het onderzoeksrapport een week uitgesteld vanwege het politieonderzoek. Een woordvoerder van de regering laat weten dat het eigen onderzoek gewoon doorgaat. Ook hebben de onderzoekers nauw contact met de politie. De woordvoerder heeft niets gezegd over een mogelijk uitstel van de publicatie van de eindrapportage.