Kanshebbers Worst en Betsema ontbreken komend weekend op WK veldrijden

Annemarie Worst en Denise Betsema doen komend weekeinde niet mee aan de WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville. Beide rensters eindigden vorig jaar nog op het podium.

"Het is voor ons en hen een hard gelag dat ze er niet bij kunnen zijn", aldus bondscoach Gerben de Knegt. "We hadden en hebben bij de elite-vrouwen meerdere ijzers in het vuur, maar ik rekende Annemarie en Denise wel tot de kanshebbers op een medaille."

Worst, die bij de laatste twee edities zilver behaalde, testte positief op het coronavirus. Betsema had weliswaar een negatief testresultaat, maar voelde zich koortsig en besloot daarom ook niet af te reizen. De Texelse werd vorig jaar derde achter Lucinda Brand en Worst.