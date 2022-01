WK zwemmen langebaan vanwege corona opnieuw met een jaar uitgesteld

De WK zwemmen langebaan zijn wederom met een jaar uitgesteld. Dat heeft de burgemeester van de Japanse stad Fukuoka, Soichiro Takashima, laten weten.

Het evenement stond oorspronkelijk voor 2021 op de kalender, maar na het uitstel met een jaar van de Olympische Spelen van Tokio (van 2020 naar 2021) schoven de wereldkampioenschappen eerder ook al een jaar op.

Door de situatie rond het coronavirus is er nu ook een streep gegaan door de editie van 2022, die van 13 tot 29 mei zou plaatsvinden. "Door de verspreiding van de omikronvariant is het onmogelijk selectiewedstrijden in de diverse landen te houden", aldus burgemeester Takashima.

Afgelopen december konden de WK kortebaan nog wel doorgaan. Bij het toernooi in Abu Dhabi veroverde Nederland twee keer goud, drie keer zilver en drie keer brons.