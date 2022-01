Nee, het was niet bepaald een warm welkom voor Bony, die dinsdag voor het eerst meetrainde bij de nummer negen van de eredivisie. De 56-voudig Ivoriaans international schitterde tussen 2011 en 2013 namelijk bij de grote concurrent Vitesse, maar dat was voor de clubleiding van NEC niet een reden om hem geen kans te geven.

'Bony nooit in onze driekleur', zo waren de supportersverenigingen in Nijmegen eensgezind . 'Wij zullen Bony nooit accepteren in het heilige rood groen zwart. Zoek je heil bij die andere Gelderse Eredivisie club, maar niet bij ons!'

Bony is een oude bekende van technisch directeur Ted van Leeuwen, die hem elf jaar geleden voor vier miljoen euro van Sparta Praag overnam. Daar kreeg hij destijds geen spijt van.

Bony groeide in Arnhem uit tot publiekslieveling en was in 77 wedstrijden goed voor 58 doelpunten. In het seizoen 2012/13 werd hij met 31 doelpunten niet alleen topscorer van de eredivisie, maar ook uitgeroepen tot 'Voetballer van het jaar'.

Premier League

Het leverde Daddy Cool een transfer op naar de Premier League. Swansea City legde een recordbedrag van zestien miljoen euro neer voor de spits. Ook daar maakte hij het waar als coole afmaker en in 2015 stapte hij voor 32 miljoen euro over naar Manchester City.

Daar kwam hij, mede door de moordende concurrentie, weinig aan spelen toe. Na een verhuurperiode aan Stoke City keerde hij weer terug bij Swansea City, maar hij werd nooit meer de oude Bony.

Hij speelde voordat hij in 2020 zonder club kwam te zitten nog in Qatar en Saudi-Arabië. Nu hoopt hij in Nijmegen zijn loopbaan mooi af te kunnen sluiten, maar daar denken de NEC-supporters dus anders over.