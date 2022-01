Barty sloopt ook Pegula in Melbourne, treft nu opgeleefde Keys in halve finale

Ashleigh Barty heeft slechts twee games hoeven afstaan in haar kwartfinalepartij tegen Jessica Pegula op de Australian Open. De nummer een van de wereld treft nu generatiegenoot Madison Keys, die een paar jaar geleden voorbestemd leek de beste van de wereld te worden.

Nu steekt Barty met kop en schouders boven de rest uit, wat ze benadrukte door Pegula met 6-2, 6-0 naar huis te sturen. Wederom zegevierde ze in twee sets, net als in haar vier voorgaan de partijen dit toernooi.

Barty brak Pegula al in de openingsgame, waarna een eentonige wedstrijd volgde. De Amerikaanse kreeg nog een kansje om terug te breken, maar daarna was haar verzet gebroken.

Beste jaar ooit voor Pegula

Pegula is desondanks bezig aan het beste jaar in haar carrière en staat nu virtueel op de vijftiende plek van de wereldranglijst. Dat was echter niet aan haar slordige spel af te lezen tegen Barty, die zelf ook nog de nodige afzwaaiers produceerde.

In de halve finale is Keys de verrassende tegenstander van Barty. Keys was zeven jaar geleden als tiener ook al halvefinalist in Melbourne, waarna haar een grote toekomst werd voorspeld. Serena Williams zag zelf een toekomstig nummer een in haar Amerikaanse landgenoot.