Zichtbare beveiliging bij Joodse instellingen in Amsterdam wordt aangepast

De standaardbeveiliging van Joodse instellingen in Amsterdam met zichtbare marechaussees voor de deur verdwijnt. Ronny Naftaniel, voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO), bevestigt een bericht hierover in De Telegraaf. Joodse organisaties hebben onlangs een brief van de gemeente gekregen waarin staat dat de Koninklijke Marechaussee met ingang van deze week de gebouwen op een andere manier beveiligt.

De fysieke beveiliging werd in 2014 ingevoerd vanwege terreurdreiging. Maar de technologische beveiliging van de gebouwen is volgens de gemeente de afgelopen jaren zo verbeterd dat het niet meer nodig is om nog altijd marechaussees voor de deur te zetten. Zo zijn er camera's bij synagoges en scholen geplaatst.

"Ik vind dit onverstandig", zegt Naftaniel. "Zeker als je kijkt naar wat er deze maand nog in Dallas is gebeurd." Daar drong een gewapende Brit tijdens een dienst een synagoge binnen en gijzelde de rabbijn en drie anderen. Na tien uur werd de gijzeling beëindigd. De dader werd gedood, de vier gegijzelden bleven ongedeerd.

Verijdeld bloedbad Halle

Ook verwijst de CJO-voorzitter naar een incident in de Duitse stad Halle. Daar schoot een man in 2019 op straat en in een dönerzaak twee willekeurige mensen dood. Hij wilde vlak daarvoor een drukke synagoge ingaan om een bloedbad aan te richten, maar door de zware beveiliging kwam hij daar niet binnen.

"Anders waren er dus veel meer mensen gedood", zegt Naftaniel. "Als je reageert op wat de camera's zien, ben je vaak te laat. Het is belangrijk om gewapend voor de deur te staan. Dat is gewoon nodig met alle gekken die geloven in complottheorieën."

De gemeente Amsterdam benadrukt dat de beveiliging bij Joodse instellingen in de stad niet verdwijnt. Marechaussees blijven bijvoorbeeld in de buurt patrouilleren om snel te kunnen handelen bij verdachte situaties. "Als ze het nodig vinden, gaan ze gewoon weer voor deur van de instellingen staan", zegt een woordvoerder.

De Koninklijke Marechaussee zelf wil geen details geven over de aangepaste beveiligingsaanpak. "Wij doen nooit uitspraken over beveiliging. Ik kan alleen zeggen dat we actief blijven met een gewijzigd concept", zegt woordvoerder Robert van Kapel.