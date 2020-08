Onrust in Wisconsin na neerschieten zwarte man door politie

Een screenshot van de video die op sociale media rondgaat. - Twitter

In Kenosha in de Amerikaanse staat Wisconsin zijn honderden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het neerschieten van Jacob Blake (29), een zwarte Amerikaan. Hij werd gisteren met zware verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Beelden op sociale media laten zien dat agenten eerst schreeuwen en wijzen naar Blake, die langs de voorkant van een geparkeerde auto loopt. Als hij de deur aan de bestuurderskant opent, wordt hij van achteren bij zijn shirt gegrepen door een agent en meerdere keren beschoten.

Agent VS schiet zeven keer van achteren op zwarte man - NOS

De politie heeft in een reactie gezegd dat de agenten afkwamen op een incident in huiselijke sfeer. Wat de aanleiding was voor het schieten is niet bekendgemaakt. Kinderen in de auto Ooggetuigen melden dat Blake probeerde twee ruziënde vrouwen uit elkaar te halen voor de politie arriveerde. Zijn drie zoons zaten in de auto toen hij door de politie werd neergeschoten, twitterde burgerrechtenadvocaat Ben Crump. "Ze zagen hoe een politieagent hun vader neerschoot. Ze zijn getraumatiseerd voor het leven. We kunnen niet toestaan dat agenten hun plicht schenden ons te beschermen. Onze kinderen verdienen beter." Crump stond ook de familie bij van George Floyd, die in mei in Minneapolis door politiegeweld om het leven kwam. Onrust Na de beschieting, gistermiddag, werd het steeds onrustiger op straat. 's Avonds werden meerdere voertuigen in brand gestoken en werden politiemensen bekogeld:

Onrust op straat na neerschieten zwarte man door agent VS - NOS