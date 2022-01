Impuls vrouwenvoetbal: uitbreiding eredivisie en nieuwe competitiestructuur

Algemeen directeur Ivo Pfennings sprak er echter 3,5 jaar geleden al over met voorzitter Isitan Gün: "Toen ook aandeelhouder Azerion de wens uitsprak om een vrouwenelftal op te richten, zijn de plannen in een stroomversnelling geraakt."

De toetreding van Telstar is geen verrassing. De club uit Velsen-Zuid heeft al een belofteteam en sprak eerder de wens uit haar rentree te maken in de eredivisie. Het nieuws over Fortuna Sittard lijkt wel opmerkelijk.

De bestuurder heeft nog een boodschap voor supporters die zich afvragen waarom het geld niet in de tegen degradatie vechtende mannenploeg wordt gestopt: "We hebben een aparte begroting voor de vrouwen. Dat staat geheel los van de mannen."

Nu de knoop is doorgehakt, kan Fortuna gaan bouwen aan een selectie. "We zijn al zeven, acht maanden bezig met een projectgroep. We hebben heel veel speelsters in kaart gebracht. Die gaan we benaderen", vertelt Pfennings.

"We vinden het belangrijk dat we voor het talent in Limburg het juiste podium gaan bieden." Dat podium wordt het Fortuna Sittard Stadion, waar de vrouwen net als de mannen hun wedstrijden gaan spelen.

"Ik denk dat er behoefte aan is. We zijn straks de enige club in de provincie Limburg met een vrouwenteam", vervolgt Pfennings. Eerder namen Roda JC en VVV-Venlo deel aan de eredivisie, maar zij trokken zich terug. "Al het talent in onze regio stopt of moet buiten de provincie gaan voetballen."

Manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, Kirsten van de Ven, is blij met de uitbreiding. Zij is nu nog maar één ploeg verwijderd van het geschetste ideaal van een eredivisie met twaalf clubs, dat past bij het beschikbare voetbaltalent in Nederland: "We merken dat meer clubs willen, maar we willen kwaliteit in de eredivisie. Dus we willen ook dat er een goed plan ligt. Dat hebben Telstar en Fortuna."

Afgelopen zomer trad Feyenoord toe tot de eredivisie, waardoor de traditionele topdrie van het mannenvoetbal voor het eerst ook actief is in de hoogste divisie bij de vrouwen.

Niveauverschillen verkleinen

De laatste open plek hoopt Van de Ven in het seizoen 2023/24 op te vullen. Ze roept clubs op een plan in te dienen. Eén club mag dus in de eredivisie aan de slag, eventuele andere ploegen krijgen een plek in de eerste divisie aangeboden. Die wordt verder aangevuld met beloftenteams. "Zodoende kunnen clubs via promotie op sportieve wijze alsnog in de eredivisie terechtkomen."

De onderlinge verschillen in de huidige eredivisie zijn echter groot. Om die te verkleinen, gaat de KNVB vanaf komend seizoen werken met licentie-eisen. "Daarin moeten clubs aan bepaalde voorwaarden voldoende, zodat je een goed topsportklimaat hebt bij elke club. Zo proberen we de onderlinge gaten te dichten."