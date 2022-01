Staande ovatie voor Nadal na wederopstanding in hoogstaand tennisgevecht

Aanvankelijk leek Nadal zijn winnende reeks met slechts een verloren set probleemloos voort te gaan zetten, maar aan het eind van de derde set kwam ineens de klad erin bij de voormalig nummer één van de wereld. De eerste break van Shapovalov leverde hem meteen setwinst op.

Shapovalov ergerde zich intussen groen en geel aan Nadal, die volgens de Canadees te veel tijd nam bij de rustpauzes. Nadat hij de eerste set kansloos had verloren, richtte hij zich in felle bewoordingen tot de scheidsrechter.

Corrupte scheidsrechters

"Jullie zijn allemaal corrupt", riep Shapovalov tot twee keer toe. "Ik sta hier al 45 seconden en Nadal is nog steeds niet klaar om te spelen. Je moet hem erop aanspreken."

De dienstdoende umpire greep niet in en kreeg later in de partij ook bezoek van een mopperende Nadal, die het duel in de vierde set helemaal uit handen leek te geven. Op 5-3 verspeelde hij twee breakpoints (15-40) om terug te komen in de set.