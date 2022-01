Driekwart van coronapatiënten op IC heeft na een jaar nog klachten

Driekwart van de coronapatiënten die op de intensive care zijn behandeld, ervaart een jaar later nog altijd problemen. Ze melden vooral lichamelijke klachten, maar ook problemen met geheugen en concentratie of angstgevoelens. Meer dan de helft werkt na een jaar nog altijd minder of helemaal niet, blijkt uit een onderzoek onder leiding van het Radboudumc.

246 coronapatiënten die tussen maart en juli 2020 op de IC werden opgenomen, in de eerste coronagolf dus, kregen een jaar later een vragenlijst opgestuurd. Daarop geeft de helft aan last te hebben van vermoeidheidsklachten. Daarnaast ervaren ze ook andere problemen, zoals een verminderde conditie, pijn, spierzwakte en kortademigheid.

Gevoelens van angst

Van de voormalige IC-patiënten zegt een op de vijf last te hebben van angstgevoelens of posttraumatische stress. Daarnaast heeft een op de zes cognitieve klachten, zoals geheugen- of concentratieproblemen.

De aanhoudende problemen hebben hun weerslag op het dagelijks leven, blijkt uit het onderzoek. Meer dan de helft heeft hierdoor werkgerelateerde problemen. Ze werken minder uren, zijn nog altijd met ziekteverlof of hebben zelfs hun baan opgezegd.

'Ongelooflijke impact'

"Deze studie laat zien wat een ongelooflijke impact een IC-opname heeft op het leven van voormalige covid-19-patiënten", zegt hoofdonderzoeker Marieke Zegers van het Radboudumc.

Volgens het academische ziekenhuis is dit wereldwijd de eerste wetenschappelijke studie naar langdurige klachten van coronapatiënten die op de IC zijn beland. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA. De onderzoekers willen de ondervraagde covidpatiënten blijven volgen, tot vijf jaar na hun IC-opname.