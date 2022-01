Na opleving neemt vertrouwen Groningers in overheid nu weer af

De onderzoekers weten niet precies waaraan dat te wijten is. "Ik denk dat de problematiek zich op dit moment niet leent voor optimisme: er is sprake van een traag verlopende versterkingsoperatie, de dreiging van toenemende gaswinning, veel nieuwe regels en procedures. Voor veel bewoners ontbreekt het perspectief dat het snel beter zal gaan."

"In 2020 zagen we nog een toename van de gezondheid, zelfs voor inwoners met meervoudige schade", zegt hoogleraar Katherine Stroebe, die het onderzoek deed met haar collega-hoogleraar Michel Dückers. "Dat kentert nu."

Een en ander komt naar voren uit het onderzoek Gronings Perspectief, dat al sinds 2016 bijhoudt hoe het mensen in het gaswinningsgebied vergaat. Belangrijkste oorzaak van de verslechtering is vermoedelijk het 'gedoe' dat mensen ervaren bij het contact met de vele instanties die hen zouden moeten helpen.

Het vertrouwen van Groningers in de overheid neemt af, ondanks het verminderen van de gaswinning, het herstellen van aardbevingsschade en het versterken van zwakke huizen. Ook verslechtert de gezondheid van mensen in Groningen, terwijl het eerder juist beter leek te gaan.

De onderzoekers houden er rekening mee dat het beeld op dit moment nog pessimistischer is. De vragenlijsten zijn in oktober afgenomen. Een maand later was er bij Garrelsweer een aardbeving met een kracht van 3,2.

Verder kondigde het demissionaire kabinet onlangs aan dat de gaswinning dit jaar waarschijnlijk zal toenemen. En dan waren er nog de lange rijen bij gemeentehuizen en online van mensen die hoopten geld te ontvangen van de tegemoetkomingsregeling voor hun woning.