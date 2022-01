Brandweerman gewond bij oefening op camping in Starnmeer

Bij een brandweeroefening op een camping in de Noord-Hollandse plaats Starnmeer is een brandweerman gewond geraakt. De hulpverlener is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Volgens getuigen hield de brandweer op het naturistenterrein een oefening voor het kappen van bomen. Daarbij zou een boom de verkeerde kant op zijn gevallen, waardoor de brandweerman werd geraakt, meldt NH Nieuws.

Na het incident zijn meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Getuigen melden dat de brandweer op dit terrein vaker oefeningen houdt.