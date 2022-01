'Poetin wil geen oorlog met Westen, maar de situatie kan onbedoeld escaleren'

En toch, waarschuwt Kortunov, is er een risico op oorlog tussen de NAVO en Rusland. "Het risico groeit en we kunnen te maken krijgen met onbedoelde escalatie door een menselijke fout of een miscalculatie. Er kan van alles misgaan en dat kan een kettingreactie in gang zetten die eigenlijk niemand wil."

Rem Korteweg, Europa-specialist van instituut Clingendael, beaamt dat. De intentie van de Amerikanen is niet om de extra troepen in te zetten bij gevechten, zegt hij. "Die nieuwe zet van president Joe Biden moet vooral de Centraal- en Oost-Europese bondgenoten binnen de NAVO een gevoel van vertrouwen geven dat Amerika ook achter hen staat."

Maar als Rusland daadwerkelijk tot een invasie van Oekraïne overgaat, moet Europa snel kunnen beslissen over acties. "En om effectief af te schrikken moet je eensgezind zijn, moet je goed coördineren. Het probleem is dat Europa alles behalve eensgezind is."

Tegelijkertijd is de onduidelijkheid over wat Europa doet als Rusland binnenvalt niet per se een nadeel, volgens Korteweg. "Je moet een bepaalde mate van onzekerheid willen uitspelen richting Rusland, je moet het Kremlin laten gissen."

De EU-landen zijn te verdeeld om met één mond te spreken, zegt Korteweg. "Dat zie je met name bij de twee grote landen. Frankrijk vindt dat Europa veel beter de eigen positie moet bepalen en niet Amerika de leiding moet laten nemen bij de onderhandelingen. Duitsland is eigenlijk de duif in de kamer en wil diplomatie tot het laatst een kans geven." Duitsland wil bijvoorbeeld niet overwegen om NordStream 2 , een nieuwe gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland, niet in gebruik te nemen. Dat zou Rusland veel geld kosten.

Kortunov ziet dat ook. "Het beste voorbeeld daarvan is misschien wel de dubbele Europese houding over van NordStream 2. Het is niet duidelijk of dat project tot stand komt of niet. Het had al twee jaar geleden in bedrijf genomen moeten worden."

Nu is hét moment waarop Europa wel met één boodschap moet komen, vindt ook hij. "De meest dringende taak is deëescaleren en een groot militair conflict in het hart van Europa vermijden."